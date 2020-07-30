Василий Уткин: «Самый знаменитый удар Кокорина — стулом по человеку. Саня не попал»

Сегодня, 30 июля, ожидается, что бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин подпишет трехлетний контракт с московским «Спартаком». Накануне появилась информация, что новый генеральный директор столичного клуба Шамиль Газизов уговорил перейти футболиста именно в «Спартак».

Известный блогер и комментатор футбольных матчей Василий Уткин в своем телеграм-канале прокомментировал возросший ажиотаж вокруг Кокорина в последние дни:

— У меня очень простое отношение к истории торга за этого игрока. В следующем году ему тридцатник (но это не точно). Талант у человека недюжинный. Мы на него уже насмотрелись. Но я не могу вспомнить, чтобы гол нападающего Кокорина решил какой-то важнейший матч.

Парень на своем аукционе сам себе лот: «Кто предложит контракт послаще, тому и достанусь». Не вкладываю в это никакого отрицательного смысла, это честный заработок, человек ищет, где лучше. Самый знаменитый его удар — стулом по человеку с близкого расстояния. И Саня не попал, — написал Уткин.



Кокорин вышел из тюрьмы в сентябре прошлого года. Газизов покинул «Уфу» и был назначен в «Спартак» в середине июля этого года.

