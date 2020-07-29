Источник: Газизов уговорил Кокорина подписать трехлетний контракт со «Спартаком»

Как сообщает футбольный инсайдер РПЛ Иван Карпов для Metaratings.ru московский «Спартак» 30 июля подпишет трехлетний контракт с Александром Кокориным.

По информации источника, 29-летнего футболиста убедил перейти в столичный клуб лично новый генеральный директор Шамиль Газизов.

Кокорин в минувшем сезоне выступал за «Сочи» на правах аренды из «Зенита». Его контракт с питерским клубом истек в конце сезона 2019/20, после чего футболист стал свободным агентом.

Ранее появлялась информация, что московский «Локомотив» предложил Кокорину подписной бонус в размере 4 миллионов евро. Напомним, ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны казанского «Рубина» и московского «Динамо».



Кокорин вышел из тюрьмы в сентябре прошлого года. Газизов покинул «Уфу» и был назначен в «Спартак» в середине июля этого года.