На минарет старейшей мечети Татарстана установили полумесяц
Перед праздником Курбан-байрам на минарет одной из старейших мечетей — в селе Нижняя Береске Атнинского района Татарстана — был установлен полумесяц. Об этом сообщает Фонд поддержки развития культуры при президенте РТ.
Мечеть 1769 года постройки сейчас находится на реставрации. Установка полумесяца прошла в торжественной обстановке. По окончании мероприятия была зачитана молитва.
Мечеть села Береске была построена одновременно с мечетью Марджани и Апанаевской мечетью после указа Екатерины II на средства известного купца-благотворителя Ибрагима Бурнаева. Здание признано уникальным памятником культовой архитектуры в стиле петербургского барокко.
Ранее в селе Билярск Алексеевского района РТ открылась новая мечеть.
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