На минарет старейшей мечети Татарстана установили полумесяц

Фото: ДУМ РТ

Перед праздником Курбан-байрам на минарет одной из старейших мечетей — в селе Нижняя Береске Атнинского района Татарстана — был установлен полумесяц. Об этом сообщает Фонд поддержки развития культуры при президенте РТ.

Мечеть 1769 года постройки сейчас находится на реставрации. Установка полумесяца прошла в торжественной обстановке. По окончании мероприятия была зачитана молитва.

Мечеть села Береске была построена одновременно с мечетью Марджани и Апанаевской мечетью после указа Екатерины II на средства известного купца-благотворителя Ибрагима Бурнаева. Здание признано уникальным памятником культовой архитектуры в стиле петербургского барокко.

Ранее в селе Билярск Алексеевского района РТ открылась новая мечеть.

