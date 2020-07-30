Валерий Липский: трехкратный рост приемов граждан сократил жалобы на следствие в Татарстане

Фото: "Реальное время"

За полгода в Татарстане в три раза выросло количество открытых приемов граждан сотрудниками Следкома. В результате количество жалоб на действия следствия в администрацию президента России снизилось также втрое, а общее количество жалоб — на треть.



Об этом сегодня сообщил главный следователь Татарстана Валерий Липский на церемонии награждения коллективов республиканских СМИ. Награды за объективное освещение деятельности Следкома удостоилась и редакция интернет-газеты «Реальное время».

«Я надеюсь эту работу продолжить. В Башкортостане она показала свою эффективность», — отметил Липский, говоря о плотной работе руководителей следственных отделов с авторами заявлений и сообщений о преступлениях.