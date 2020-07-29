Володин поручил проверить гражданство депутатов Госдумы

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов нижней палаты парламента. Так он отреагировал на обращение представителя фракции КПРФ Дениса Парфенова.

«Учитывая, что поступившее обращение депутата Дениса Парфенова — серьезное обвинение, данную информацию необходимо проверить. И если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры», — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

При этом Володин подчеркнул, если данные недостоверны, отвечать придется уже Парфенову.

«Нельзя допускать, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно», — добавил глава нижней палаты.

Ранее Парфенов призвал провести проверку депутатов и сенаторов, предположив у некоторых наличие двойного гражданства. Нынешняя редакция конституции не позволяет парламентариям иметь какое-либо гражданство, кроме российского.