Кремль объяснил отставку 11 региональных министров здравоохранения

Отставки министров в регионах являются свидетельством кадровой ротации, отмечает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РБК.

По словам представителя Кремля, кадровая ротация — естественный процесс, который в регионах проходит постоянно. На фоне угрозы пандемии такая ротация проходит в более динамичной форме, люди не могут справляться с объемом задач, поэтому это нормально, заявил Песков.

Как сообщает издание Ura.ru, очередным «отставником» станет глава свердловского Минздрава Андрей Цветков, но указ пока не подписан. С марта по июль свои посты уже покинули руководители минздравов в Амурской, Астраханской, Нижегородской, Саратовской, Омской, Тверской и Ульяновской области, а также Забайкальском и Ставропольском краях и Коми.