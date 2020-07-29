По данным Сбербанка, средний чек потребительского кредита в Республике Татарстан составляет 213,5 тысячи рублей

По данным Сбербанка, за первое полугодие 2020 года жители Республики Татарстан оформили потребительских кредитов на общую сумму 18,2 млрд рублей. Наиболее популярными целями трат традиционно являются расходы на ремонт, покупку электроники, бытовой техники, мебели и автомобиля. За первое полугодие Сбербанк выдавал каждый третий потребительский кредит в республике.



Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек потребительского кредита вырос на 7 900 рублей и составил 213,5 тысячи рублей. Средняя сумма кредита растет в основном за счет того, что татарстанцы уходят от самых мелких и дорогих кредитов: в итоге на рынке остаются крупные и значительно более дешевые кредиты. Буквально несколько дней назад Сбербанк представил масштабное обновление мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» (18+). Теперь в приложении можно ознакомиться с лимитами по всем доступным кредитным продуктам: клиенту достаточно только рассчитать свой кредитный потенциал. Уверен, новые возможности помогут жителям Республики Татарстан еще удобнее планировать реализацию собственных планов».

Напомним, в конце июня Сбербанк снизил процентные ставки на три кредитных продукта банка: «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство» и «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов». На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя.

Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Оформить заявку можно как в офисе банка, так и в Сбербанк Онлайн. Рассмотрение кредитной заявки займет всего несколько минут. С подробными условиями потребительского кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте банка.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк