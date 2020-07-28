«Красный обоз» в Чистополе, сотый младенец в Бавлах: обновления в «Инстаграме» глав районов Татарстана 25 июля
Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов поделился видеозаписью эстафеты флага 100-летия ТАССР. «Красный обоз» 2020 года прибыл на Чистопольский элеватор, чтобы принять зерно. Голос ведущей мероприятия звучит на видео: «… и новых огромных побед на хлебоносных нивах».
В Бавлинском районе с начала года появились на свет уже 100 детей. Глава района Рамиль Гатиятуллин поделился видео, снятым во время получения родителями новорожденного свидетельства о рождении. Маленький Мурат стал первенцем четы Альбины и Дамира Ахмадеевых.
Глава Елабужского района Рустем Нуриев поделился фотографиями из животноводческого комплекса «Мир», который он посетил сегодня вместе с главой Минсельхозпрода РТ Маратом Зяббаровым. Коровы на снимках вышли изумительно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вместе с заместителем премьер-министра РТ — министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Маратом Зяббаровым посетили животноводческий комплекс ООО «Мир». Сегодня здесь более 400 голов племенных нетелей. В комплексе завершают крыть крышу, внутри забетонированы кормовые столы, навозные проходы, лежанки для отдыха животных, установлены стойловое оборудование, поилки. Завершено строительство навозного коллектора. Параллельно ведется монтаж молочного зала и родильного отделения. Инвесторы попросили помочь со строительством подъездных путей, от нас и республики получено «добро». #елабужскийрайон #елабугановости
Власти Кукмора призывают местных жителей выбрать название для строящегося спорткомплекса. Голосование в своем Instagram объявил глава района Сергей Дмитриев. В комментариях уже предлагают такие варианты, как «Олимпиец», «Триумф» и «Алга». Кто-то из подписчиков чиновника попытался продвинуть свое имя, а кто-то ироничное «Кукмор Арена».
А вот глава Лениногорского района Рягат Хусаинов решил публично поздравить с днем рождения гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова. Он подчеркнул, что компания поддерживает жителей района и пожелал топ-менеджеру улыбок и ярких впечатлений.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым