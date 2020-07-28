«Красный обоз» в Чистополе, сотый младенец в Бавлах: обновления в «Инстаграме» глав районов Татарстана 25 июля

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов поделился видеозаписью эстафеты флага 100-летия ТАССР. «Красный обоз» 2020 года прибыл на Чистопольский элеватор, чтобы принять зерно. Голос ведущей мероприятия звучит на видео: «… и новых огромных побед на хлебоносных нивах».

В Бавлинском районе с начала года появились на свет уже 100 детей. Глава района Рамиль Гатиятуллин поделился видео, снятым во время получения родителями новорожденного свидетельства о рождении. Маленький Мурат стал первенцем четы Альбины и Дамира Ахмадеевых.

Глава Елабужского района Рустем Нуриев поделился фотографиями из животноводческого комплекса «Мир», который он посетил сегодня вместе с главой Минсельхозпрода РТ Маратом Зяббаровым. Коровы на снимках вышли изумительно.

Власти Кукмора призывают местных жителей выбрать название для строящегося спорткомплекса. Голосование в своем Instagram объявил глава района Сергей Дмитриев. В комментариях уже предлагают такие варианты, как «Олимпиец», «Триумф» и «Алга». Кто-то из подписчиков чиновника попытался продвинуть свое имя, а кто-то ироничное «Кукмор Арена».

А вот глава Лениногорского района Рягат Хусаинов решил публично поздравить с днем рождения гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова. Он подчеркнул, что компания поддерживает жителей района и пожелал топ-менеджеру улыбок и ярких впечатлений.

Евгений Калашников