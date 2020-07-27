Игорь Осинькин возглавит «Крылья Советов» и возьмет из «Чертаново» восьмерых футболистов

Фото: YouTube

Новым наставником самарских «Крыльев Советов» станет главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин. Ожидается, что окончательное решение руководство примет сегодня, 27 июля.

Отметим, что самарцы уже рассматривали кандидатуру Осинькина прошлым летом — тогда специалист рассматривался на замену Миодрагу Божовичу, однако самарцы решили сохранить черногорского специалиста на посту.

Помимо этого, по информации издания, «Крылышки» готовы выкупить у «Чертаново» ряд игроков основного состава — от пяти до восьми. По данным matchtv.ru, это Юрий Горшков, Владислав Сарвели, Роман Ежов, Александр Солдатенков и Данила Пруцев.

Поскольку в «Чертаново» будет сокращен, московская команда не будет удерживать тренера и футболистов.

Напомним, «Крылья Советов» в нынешнем сезоне не сумели сохранить прописку в Премьер-лиге, и в сезоне-2020/21 будут выступать в ФНЛ. В первом туре «Крылышки» сыграют 2 августа с «Балтикой» на «Самара Арене».