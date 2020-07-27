Игорь Осинькин возглавит «Крылья Советов» и возьмет из «Чертаново» восьмерых футболистов
Новым наставником самарских «Крыльев Советов» станет главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин. Ожидается, что окончательное решение руководство примет сегодня, 27 июля.
Отметим, что самарцы уже рассматривали кандидатуру Осинькина прошлым летом — тогда специалист рассматривался на замену Миодрагу Божовичу, однако самарцы решили сохранить черногорского специалиста на посту.
Помимо этого, по информации издания, «Крылышки» готовы выкупить у «Чертаново» ряд игроков основного состава — от пяти до восьми. По данным matchtv.ru, это Юрий Горшков, Владислав Сарвели, Роман Ежов, Александр Солдатенков и Данила Пруцев.
Поскольку в «Чертаново» будет сокращен, московская команда не будет удерживать тренера и футболистов.
Напомним, «Крылья Советов» в нынешнем сезоне не сумели сохранить прописку в Премьер-лиге, и в сезоне-2020/21 будут выступать в ФНЛ. В первом туре «Крылышки» сыграют 2 августа с «Балтикой» на «Самара Арене».СпортФутбол
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