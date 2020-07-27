На территории Татарстана ожидаются грозы и туман

МЧС России по Татарстану предупредило жителей республики об ухудшении погодных условии.

Так, 28 июля 2020 года, с трех утра и до вечера, на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидаются: ночью и днем туман, вечером грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с.

Населению рекомендуется быть предельно внимательными, иметь при себе средства связи и навигации, по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

В случае возникновения экстренной ситуации следует обратиться на единый номер вызова экстренных служб — 101, 112.

Сегодня в Гидрометцентре РФ россиян предупредили о наступлении самой жаркой пятидневки.