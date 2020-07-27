Деревья vs парковки, гранты для самозанятых, детские клубы: как Казань встречает август

Заявки на гранты самозанятых поступили даже из других регионов

В Казани более 23 тысяч самозанятых, за последние полгода такой статус получили более 6 тысяч горожан, рассказал на «деловом понедельнике» председатель Комитета экономического развития Артур Валиахметов. В связи с кризисной ситуацией самозанятые получили налоговый капитал в размере МРОТ. Более чем 7,7 тысячи из них вернули уплаченный в минувшем году налог на общую сумму более 62 млн рублей.

Валиахметов рассказал о том, как продвигается конкурс грантов для самозанятых. Напомним, он проводится в два этапа. Всего запланировано выдать 100 грантов, каждый на сумму до 100 тысяч рублей — на покупку расходных материалов, оборудования и т. д. Участники конкурса должны быть прописаны в Казани, причем не менее 3 месяцев.

Треть всех заявившихся на конкурс применяют особый налоговый режим с начала эксперимента по самозанятым — с 1 января прошлого года. В конкурсе приняли участие представители разных творческих и не очень творческих профессий — среди них, например, есть видеооператоры, бухгалтеры, бизнес-тренеры, геодезисты. В жюри вошли представители исполкома Казани, независимые эксперты из разных сфер деятельности.

23 июля конкурсная комиссия определила 46 победителей первой очереди.

Размер грантов для них составит до 100 тыс. рублей, а общий объем поддержки первого этапа — 4,5 млн рублей.

46 конкурсантов уплатили в бюджет 1,9 млн рублей налогов.

Деньги грантов победители потратят на оборудование, обучение, приобретение софта. Например, ремесленник Андрей Пунегов купит лазерную установку для гравировки по коже и дереву. Организатор праздников Адель Нуреев приобретет ноутбук для трехмерной графики, а озонатор Ильнур Кашапов — промышленный озонатор воздуха. Фотограф Роман Лузянин обновит объектив и стабилизаторы для оборудования.

В ближайшее время пройдет второй этап конкурса.

— Получать дополнительные средства в виде грантов всегда неплохо, а в условиях пандемии это реальная помощь. Но мы понимаем, что у самозанятых возможностей намного меньше, чем у более крупного бизнеса, — об этом говорит и тот факт, что заявки стали поступать не только от казанцев, но и из-за пределов города и республики. Но мы не настолько богаты, чтобы помогать всем. Нацелены на помощь именно своим жителям, — заявил руководитель исполкома Казани Денис Калинкин.

За пять лет отремонтировали 46 детских и молодежных центров

Председатель комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов рассказал сегодня в мэрии о состоянии детских и молодежных клубов.

В Казани 64 молодежных и подростковых центра, где занимаются более 15 тысяч человек от 7 до 30 лет.

С 2017 года в столице Татарстана стало на 13 клубов больше, а их общая площадь выросла с 16,5 тысяч до 23 тысяч квадратных метров.

За последние 5 лет отремонтировали 46 центров, из них 6 — за счет муниципального бюджета, а также за счет внебюджетного финансирования объединения «Подросток».

В этом году работы ведутся на нескольких объектах.

На ремонт Молодежного центра в Юдино в здании бывшего магазина и пекарни направили 87 млн рублей. Как заявили на совещании, это будет уникальный объект, где дети и подростки смогут заниматься горным туризмом, альпинизмом, экстремальными видами спорта. Работы выполнены на 85 %. Проводится конкурс по отбору руководителя центра, принимаются заявки.

В жилом массиве «Жилплощадка» на улице Химиков, 19 вложения в капремонт подросткового клуба составили 6,6 млн рублей. Там будут мастерские: столярная, гончарная швейная, ребята будут учиться работать с кожей. В помещении создадут открытое пространство для лекций и тренингов.

Центр «Свои» на Халутрина, 11/10 готов пока наполовину. Он — для работы со старшей молодежью. Там будут проходить арт-вечеринки, рэп-батлы, битвы блогеров,

Площадь «Талантика» на Окольной, 94а увеличится на 368 кв метров. Он примет в своих стенах творческие, спортивные, интеллектуальные кружки и секции. При участии фонда «Альпари» и «Доброй Казани» там будут помогать реабилитироваться детям с ограниченными возможностями.

В «Мастерице» на Гарифьянова, 34 откроются швейная мастерская и студия дизайна.

В «Ступенях» на Ямашева, 54 будут обучать работе в соцсетях, видео- и фотоискусству.

К 1 сентября — завершить ремонт клубов

Айрат Фаизов отметил, что за последнее время число посетителей подростковых и молодежных клубов увеличилось на 20 % до 15 тысяч человек. В прошлом году к центрам «Алиса», «Ника», «Казань», «Форп-пост» проложили новые дорожки, около них благоустроили территорию. По инициативе мэра Ильсура Метшина закупили оборудование для технических мастерских: в «Олимпе» появилась гончарная мастерская, в «Арлекино» — робототехника, в «Икаре» — швейная мастерская. Самым большим стал техно-коворкинг «Я сам» в Доме молодежи на улице Мало-Московская, 15. В клубе «Ника» работает видеостудия «Юнифильм», в «Дружбе» развивают бьюти-технологии. Авторитетные тренеры проводят занятия спортом на улицах города. Руководитель комитета обратил внимание, что детские вожатые «помолодели» за три года с 46 до 36 лет. Все три месяца самоизоляции более 250 человек проводили с ребятами онлайн-занятия.

По словам Фаизова, в планах — реконструкция центра допризывной подготовки «Йолдыз-Звезда» в Новом Аракчино. В следующем году откроют еще 5 клубов, а полностью обновят инфраструктуру при поддержке Минмола Татарстана до конца 2022 года. Сейчас городские власти ведут переговоры с компаниями «Унистрой», «Суварстроит», с Дирекцией муниципальных жилищных программ по открытию клубов на первых этажах в жилых комплексах на этапе строительства.

— Президентская программа реконструкции подростковых клубов дала новую жизнь. Те, кто занимался в клубах 15 — 20 лет назад, представить себе не могли, что сегодня будут открываться мастерские, гончарные, скалодромы и видеостудии… Традиционно сдаем социальные объекты к 30 августа, особенно касается детских учреждений, чтобы с начала учебного года дети и родители могли планировать занятия ребенка. Поэтому сейчас — задача спокойно и организованно завершить ремонт к концу августа, — подчеркнул Денис Калинкин.

Озеленение вытеснило парковки

Председатель комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев рассказал на совещании, что на 70 улицах города высадили 8,3 тысячи новых деревьев и пересадили 2,6 тысячи уже росших. Озеленили и улицы с интенсивным движением. По словам Куляжева, пришлось решать сложные вопросы — особенно в центре, где узкие тротуары и много коммуникаций.

За счет ликвидации несанкционированной парковки в районе Технического университета на улице Большая Красная устроили пешеходную зону, высадив крупномерные деревья и установили ограждения, чтобы там не парковались автомобили.

По периметру зооботсада «Река Замбези» высадили 319 крупномерных деревьев. Завершили начатое в прошлом году комплексное благоустройство склонов Аметьевской магистрали, где появилось более 2 тыс деревьев, 1,8 тыс кустарников, территорию украшают цветники. Там организовали сеть автополива, а вечером эту зону подсвечивают декоративные светильники.

А всего за 2010-2020 годы в Казани высадили более полумиллиона деревьев, 248 тысяч кустарников и 128 тысяч многолетних растений.

Денис Калинкин подчеркнул, что такую реконструкцию провели впервые за последнее время, заложили «зеленый каркас» на многие годы вперед.

«В новом Генплане заложено развитие велодорожек»

«Не можем не учитывать, что молодежь по-хорошему сдвинута на самокатах и велосипедах», заметил Денис Калинкин, объявляя одну из повесток дня. С 22 июля в тестовом режиме в Казани запустили сервис проката электросамокатов Whoosh. Об этом доложил замруководителя исполкома Ильдар Шакиров. Только за первую неделю казанцы воспользовались прокатом 6 тысяч раз. Сейчас в Вахитовском и Ново-Савиновском районах обустроены уже более 100 точек парковки, а самих самокатов с 3 августа станет уже 600. Потом планируется как минимум втрое увеличить количество точек парковки.

Шакиров разъяснил, что с помощью шерингового сервиса и мобильного приложения самокат можно взять и оставить на любой из разрешенных парковок города.

На карте приложения отображаются места дислокации. Собственники территорий, где имеются парковки для велосипедов разрешили использовать их и для шеринговых самокатов. Чтобы прокатиться, необходимо найти ближайшую точку парковки на карте, разблокировать транспорт с помощью QR-кода. После окончания поездки припарковать в отмеченном месте, заблокировать, пристегнуть замком.

Базовый тариф за старт — 50 рублей, стоимость каждой последующей минуты — от 5 рублей. Депозит на поездку составляет 500 рублей, средства остаются заблокированными на карте до конца поездки и возврата самоката.

Руководство города ведет переговоры еще с тремя компаниями, которые смогут организовать прокат легкого городского транспорта, в том числе и велосипедов. Сейчас договариваются по местам дислокации, выделению земельных участков, поиску помещений для хранения инвентаря. Планируется, что число самокатов должно увеличиться до 1,6 тысяч единиц.

— Велосипеды и самокаты — не просто дань моде, тренд всех крупных городов. Значительная часть молодежи заточена на экоповедение, на здоровый образ жизни, что можно только приветствовать. В компактном городе, как наш, велосипеды и электросамокаты реально могут быть не просто развлечением, а транспортным средством. В новом Генплане заложено развитие велодорожек, и мы намерены этим всерьез заниматься. Постепенно протяженность пешеходных маршрутов будет увеличиваться, — пообещал Денис Калинкин.

Екатерина Аблаева