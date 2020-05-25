В Казани летом проведут конкурс для самозанятых

Фото: realnoevremya.ru Роман Хасаев

В Казани 1 июня объявят конкурс для самозанятых, об этом сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города.

В нем смогут принять участие все самозанятые граждане, которые зарегистрировались до 1 февраля этого года.

Так, 50 лучших проектов получат гранты на закупку оборудования и сырья на сумму до 100 тыс. рублей.

Также в этом году в Казани откроются 19 сезонных тематических ярмарок. Все они будут делиться по типу (универсальные и специализированные), времени проведения (ежедневно с 06.00 до 17.00 или же будут открываться по мере необходимости) и количеству мест. Реализовывать свою продукцию там смогут самозанятые граждане. Пока что сроки проведения ярмарок не уточняются в связи с ситуацией с коронавирусом. Подробнее — в материале «Реального времени».

