Пенсионеры Татарстана переходят на карты

В Татарстане растет количество пенсионеров, которые предпочитают получать пенсии на карту Сбербанка МИР «Социальная».

Всего в отделении «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк обслуживается более 660 тысяч пенсионеров. Из них пенсии и социальные выплаты на карту получают порядка 520 тысяч человек. С начала года число держателей таких карт увеличилось на 12 тыс. человек. При этом прирост новых пользователей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился практически в 2 раза.

Во многом процесс перехода пенсионеров на карты подхлестнула пандемия и самоизоляция. Карты позволяют не зависеть от расположения или графика работы отделений Сбербанка. Ими можно расплатиться сегодня практически в любом магазине, а если нужны наличные средства — снять их можно не только в кассе банка, но и в устройствах самообслуживания.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Пенсионная карта МИР — удобный вариант для начисления и надежного сохранения пенсии. Кроме того, держатели этой карты получают дополнительный доход в 3,5% годовых на остаток средств, хранящихся на карте, а также доступ к основным банковским услугам».

Карта МИР «Социальная» обслуживается бесплатно. Карта защищена электронным чипом. Держатели карты пользуются скидками и специальными предложениями партнеров Сбербанка, а также возможностями бонусной программы «Спасибо от Сбербанка».

Для поддержки клиентов старшего поколения Сбербанк также запустил сайт «Активный возраст», на котором собраны советы и инструкции по самым популярным темам. Например, как подключить к карте автоплатеж или оплатить квитанцию по QR-коду.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк