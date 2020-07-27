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На 70 улицах Казани высадили 8,3 тысячи новых деревьев

11:17, 27.07.2020
На 70 улицах Казани высадили 8,3 тысячи новых деревьев
Фото: kzn.ru

На 70 улицах города высадили 8,3 тыс. новых деревьев, пересадили 2,6 тыс. деревьев. Такие данные озвучил сегодня во время «делового понедельника» председатель комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев.

По словам спикера, всего за 2010—2020 годы в Казани высадили более полумиллиона деревьев, 248 тыс. кустарников, 128 тыс. многолетних растений.

Ранее «Реальное время» сообщало о масштабном озеленении Казани на 280 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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