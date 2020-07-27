На 70 улицах Казани высадили 8,3 тысячи новых деревьев
На 70 улицах города высадили 8,3 тыс. новых деревьев, пересадили 2,6 тыс. деревьев. Такие данные озвучил сегодня во время «делового понедельника» председатель комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев.
По словам спикера, всего за 2010—2020 годы в Казани высадили более полумиллиона деревьев, 248 тыс. кустарников, 128 тыс. многолетних растений.
Ранее «Реальное время» сообщало о масштабном озеленении Казани на 280 млн рублей.
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