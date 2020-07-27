Эксперт рассказала о пользе перекуров для эффективной работы

Эксперт в области корпоративной культуры и игровых коммуникаций Ольга Черкашина рассказала, что перекуры с коллегами повышают эффективность работы.

Она пояснила, что в настоящее время под понятием «перекур» все чаще подразумевают небольшой перерыв на 5—10 минут. Такая «перемена», как в школе, поясняет эксперт, позволяет немного развеяться, а также обсудить что-то с коллегами в неформальной обстановке.

«Мы делаем перекур для того, чтобы наша производительность повышалась и чтобы нам было комфортнее и удобнее работать в этом коллективе», — рассказала Черкашина в эфире радио «Спутник», добавив, что во время такой паузы можно обсудить какие-то моменты, чтобы всем работникам становилось лучше. Также на перекурах происходит открытый разговор руководства и коллектива.

При этом продолжительность перекура напрямую коррелирует со сферой работы. Например, для многих офисных работников неформальное общение за пределами рабочего места — это отличный способ повысить производительность труда. Но с другой стороны, на промышленных предприятиях подобные перерывы не всегда уместны.

Исследование, проведенное в середине июля, показало, что российские мужчины работают в полтора раза больше женщин.