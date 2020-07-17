Исследование: российские мужчины работают в полтора раза больше женщин

Российские мужчины по будням работают на 43%, или почти на 2 часа, больше, чем женщины. Об этом сообщила аналитическая служба FinExpertiza на основании данных о суточном распределении времени россиян старше 15 лет (исследование есть в распоряжении «Реального времени»).

Мужчины в среднем отдают работе по 6,5 часа в сутки, женщины— 4,5 часа.

Большую часть времени и мужчины, и женщины тратят на — сон, личную гигиену и прием пищи. На это уходит около 11 часов в будние дни, или 46% суточного времени (женщины тратят на это в среднем на 10 минут больше, чем мужчины), в выходные — по 12 часов 40 минут, или 52% суточного времени.

Распределение времени в будние дни:

Распределение времени в выходные дни:

Ранее исследование FinExpertiza показало, что у российских мужчин на 19% больше свободного времени, чем у женщин.