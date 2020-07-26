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Синоптики рассказали о погоде в Татарстане на следующую неделю

13:07, 26.07.2020
Синоптики рассказали о погоде в Татарстане на следующую неделю
Фото: соцсети

Гидрометцентр Татарстана прогнозирует неустойчивую погоду в начале недели. В республике пройдут грозы и кратковременные дожди.

Как сообщают синоптики, в понедельник в малоградиентном поле пониженного атмосферного давления возможны кратковременные дожди и грозы. Днем температуры повысятся до +22..+27 градусов.

Во вторник, 28 июля, существенных осадков не ожидается. Однако на следующий день снова выпадут дожди и грозы. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне +23..+28 градусов.

Ранее профессор КФУ предупреждал, что конец июля будет дождливым.

Общество Татарстан
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