Профессор КФУ о спаде жары в Казани: «Знойной и сухой погоды не будет»

Конец июля в Казани не будет жарким. Об этом сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

«Таким образом, знойной и сухой погоды не будет. С начала месяца, по данным метеостанций, выпало порядка 5—6 мм осадков (при норме 70 мм), что очень мало. До конца декады дожди прогнозируются, однако осадки не будут обильными. Вся надежда на август», — цитирует его пресс-служба КФУ.



Сухая погода ожидает казанцев лишь в пятницу. В этот день будет солнечно: в дневные часы столбики термометров поднимутся до отметки плюс 23 градуса, в ночные часы — плюс 14. Суббота и воскресенье вновь будут теплыми и дождливыми, как прошедшие выходные.



Ранее в Гидрометцентре Татарстана рассказали, какая погода ждет жителей республики на этой неделе.