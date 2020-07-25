В Нижнекамске на 101-ом году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны

Сегодня, 25 июля, в Нижнекамске на 101-ом году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны, воевавшая под Москвой, Ольга Судак.

Прощание с ней состоится завтра, передает пресс-служба Нижнекамского района.



20 июля она праздновала свое 100-летие.

Ольга Судак родилась в 1920 году в селе Соболековское Зеленодольского района. Она окончила сельскую школу и поступила в Казани в педагогический институт. Однако студенческая жизнь продлилась недолго, всего один год, после началась война.



Женщина воевала под Москвой, была зенитчицей. Она позже вспоминала, что во время боевых действий научилась на слух определять марки самолётов, и по звуку могла отличить наш самолёт от немецкого или английского.



После войны Ольга перевелась на заочное отделение и устроилась по направлению учителем начальных классов в село неподалёку от Казани. Там она познакомилась со своим мужем, в браке появилось трое детей — двое сыновей стали военными, а дочь начала работать химиком на предприятии «Нижнекамскнефтехим».

