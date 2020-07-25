Татарстан вошел в десятку регионов по продажам кроссоверов BMW
Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов по числу проданных BMW сегмента SUV по итогам первого полугодия 2020 года, сообщает Автостат.ру.
За шесть месяцев этого года татарстанцы купили 292 кроссовера BMW, 97 из них — модели X5.
Первое место досталось Москве. Здесь только за пять месяцев продали 3 302 кроссовера, наибольшей популярностью пользуется модель X5 — ее купили 828 раз.
Санкт-Петербург с 1 018 проданных авто немецкой марки и Московская область с 865 проданными машинами заняли второе и третье места соответственно.
Четвертую строчку занял Краснодарский край, где продали 483 BMW сегмента SUV. Также в рейтинг вошли Ростовская область (270 шт.) Свердловская (241 шт.), Челябинская (225 шт.) и Самарская области (204 шт.) и Ставропольский край (171 шт.)
При этом жители Свердловской и Челябинской области больше всего купили BMW Х3, во всех остальных регионах ТОП-10 самой популярной стала модель Х5.
Ранее аналитическая служба «Реального времени» оценила динамику спроса на автомобили в Татарстане за последние полгода и выяснила, какие марки машин стали самыми продаваемыми в республике.
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