Татарстан вошел в десятку регионов по продажам кроссоверов BMW

Фото: wikipedia.org M 93

Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов по числу проданных BMW сегмента SUV по итогам первого полугодия 2020 года, сообщает Автостат.ру.

За шесть месяцев этого года татарстанцы купили 292 кроссовера BMW, 97 из них — модели X5.

Первое место досталось Москве. Здесь только за пять месяцев продали 3 302 кроссовера, наибольшей популярностью пользуется модель X5 — ее купили 828 раз.

Санкт-Петербург с 1 018 проданных авто немецкой марки и Московская область с 865 проданными машинами заняли второе и третье места соответственно.

Четвертую строчку занял Краснодарский край, где продали 483 BMW сегмента SUV. Также в рейтинг вошли Ростовская область (270 шт.) Свердловская (241 шт.), Челябинская (225 шт.) и Самарская области (204 шт.) и Ставропольский край (171 шт.)

При этом жители Свердловской и Челябинской области больше всего купили BMW Х3, во всех остальных регионах ТОП-10 самой популярной стала модель Х5.

Ранее аналитическая служба «Реального времени» оценила динамику спроса на автомобили в Татарстане за последние полгода и выяснила, какие марки машин стали самыми продаваемыми в республике.

