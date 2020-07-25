Соцсети: казанцы выстроились в огромную очередь из-за скидок в магазин обуви

Фото: соцсети

Казанцы выстроились в громадную очередь из-за скидок в магазине обуви в торговом центре на проспекте Ямашева. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По данным очевидцев, в магазине проходит акция «Обувь по 500 рублей». Судя по фото, очередь растянулась на полкилометра. Люди, стоя в очереди, не соблюдают дистанцию.

Также сегодня громадные очереди образовались перед входом на праздник «Я выбираю небо» на Чаше.