Пранкеры из России позвонили Монике Левински от имени Греты Тунберг

Фото: wikipedia.org Mingle Media TV

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на You-Tube канале разговор с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Молодые люди вели беседу от имени экоактивистки Греты Тунберг.

В разговоре женщина заявила, что у нее есть нечто общее с Гретой, поскольку они обе пережили публичную травлю. Левински также рассказала, что старается держаться подальше от политики, поскольку ее за это осуждают и демократы, и республиканцы.

«Грета Тунберг», в свою очередь, рассказала Левински о якобы инциденте во время встречи с президентом Дональдом Трампом в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Американский лидер якобы подошел к экоактивистке и сказал, что ей следует «убираться отсюда, если она не хочет закончить как Моника Левински». Бывшая сотрудница Белого дома оказалась потрясена этой историей и заявила, что для оглашения информации нужно выждать подходящий момент.

В беседе с РБК пранкеры заявили, что решили выложить запись разговора в интернет ко дню рождению Левински.

В 1995 году 22-летнюю Левински приняли на работу в Белый дом. В 1998 году стало известно о ее связи с президентом США Биллом Клинтоном. По началу американский лидер отрицал эти сообщения, однако позднее информация подтвердилась. Его обвиняли во лжесвидетельствовании, но сенат отказался объявить ему импичмент.

В апреле прошлого года Лексус и Вован разыграли президента Франции Эммануэля Макрона.

