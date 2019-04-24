Лексус и Вован разыграли Макрона от имени Зеленского

Пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) разыграли президента Франции Эммануэля Макрона от имени Владимира Зеленского, победившего на выборах президента Украины.

Сначала Макрон поздравил «Зеленского» и пожелал ему насладиться победой.

«Большое спасибо за вашу поддержку, 73% — я чувствую себя как Владимир Путин, у него такие же результаты», — ответил «Зеленский».

Президент Франции отметил, что на Украине система работает несколько иначе и результат Зеленского «выглядит более естественно».

Также стороны обсудили возможную экстрадицию Петра Порошенко, если он решит скрываться от украинского правосудия во Франции.

Ранее Вован и Лексус разыграли лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо от имени президента Швейцарии Ули Маурера.