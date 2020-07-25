В Татарстане для молодежи от 14 до 30 лет заработал портал поиска работы

В Татарстане заработал портал «Работа молодым», на котором размещены вакансии для жителей республики от 14 до 30 лет.

Сейчас на сайте уже доступны вакансии 15 работодателей, которые ищут HR-менеджера, повара, шеф-повара, подсобного рабочего в пищеблоке, вахтера, промоутера, косильщика травы, токаря вахтовым методом.

На портале будет представлена информация о более чем 4 тысячах дополнительных рабочих мест для временной и сезонной работы молодежи в течение года.

Для того, чтобы зарегистрироваться на портале нужно создать аккаунт и внести свои данные в графу «Соискатель». После этого в личном кабинете нужно заполнить профиль для отклика на вакансию и ждать одобрения регистрации от администратора. После этого пользователь получает автоматический доступ в свой личный кабинет, передает пресс-служба мэрии города.