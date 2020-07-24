«Казанское полотенце» и 4-минутный салют: на что Казань потратит 10 миллионов в День города и республики

Фото: Максим Платонов

Перечень участников и техники на 26 страницах

Несмотря на пандемию, Казань готовится с размахом встретить День города и республики. На сайте госзакупок объявили тендер на организацию 30 августа этого торжества. Его сумма — 9,963 млн рублей. Заказчиком услуг по проведению праздника является Управление культуры исполкома Казани, сам аукцион состоится 7 августа.

В разделе документации выложили техзадание для организационных мероприятий, из которого следует, что праздник в предпоследний день лета пройдет в столице Татарстана на двух площадках: в Казанской ратуше и в Международном конноспортивном комплексе «Казань» на улице Патриса Лумумбы. Горожанам и гостям столицы Татарстана покажут несколько десятков номеров.

На 26 страницах перечисляется персонал, который необходимо задействовать в последнее воскресенье августа, а также техника с учетом транспортировки и монтажа — всего более 70 наименований звукового, музыкального, светового, сценического оборудования с описанием его характеристик. Кроме того, в перечне указаны элементы украшения, угощение и подарки. Пройдут ли какие-то мероприятия дистанционно, в документе не уточняется, пресс-служба мэрии города пока также не прокомментировала планы на День города. Судя по тому, что запланированы «мастер-классы для всех желающих», праздник все-таки планируется провести офлайн.

В 6-часовом концерте в конноспортивном комплексе, помимо ведущих, примут участие три танцевальных ансамбля, детский театр моды, камерный оркестр и оркестр народных инструментов, а также 14 солистов: лауреаты международных премий, заслуженные артисты РФ и РТ. Только в этой программе в общей сложности на сцену выйдут более 150 артистов.

Кроме режиссеров, костюмера, администратора, технического персонала, предусмотрен и переводчик текстов на английский язык. Планируется фото- и видеосъемки мероприятий и изготовление видеороликов. Во время шоу-программы пройдет лотерея с ценными призами. Счастливчикам достанется телевизор с диагональю не менее 81 см, пылесос, микроволновка, кухонный комбайн, утюг, соковыжималка, вентилятор и блендер.

«Полотенце» длиною в 5 часов

Гала-концерт фестиваля «Казанское полотенце» будет длиться не менее 5 часов, предположительно, там же, на ипподроме. До того в течение трех конкурсных дней пять членов жюри определят вокалистов-победителей, которых и объявят 30 августа. Для них предусмотрены подарки: от сертификатов до фоторамок. На празднике выступят 10 участников фестиваля, а также заслуженные артисты республики, танцевальный коллектив и оркестр народных инструментов.

Кроме того, здесь пройдет выставка работ художников, в том числе педагогов по изобразительному искусству, которые проведут мастер-классы для всех желающих. Поэтому организаторы предусмотрели и расходные материалы: краски и планшеты. В литературном дворике проведут буккроссинг, там для развлечения участников праздника потребуются канцтовары, а также объемные кубы и буквы. На соседней территории посетителей будет ждать выставка народных художественных промыслов, а ремесленники проведут мастер-классы.

Райдер для звезды и 4 тысячи салютов

В Казанской ратуше 30 августа состоится трехчасовой концерт, во время которого 20 вокалистов исполнят песни, в том числе и на татарском языке. Развлекать публику также будут эстрадный ансамбль, камерный хор и шоу-балет. Пригласят скрипичный квартет, духовой и камерный оркестры. На сцене в Ратуше выступит звезда российской эстрады. Кто это, пока неизвестно, но расходы на райдер учтены в техзадании. А всего эта площадка соберет более 120 артистов.

Организаторы подробно расписали угощение для приема в Ратуше — с ягодами и фруктами, мясной и сырной нарезкой, с зеленью, выпечкой и безалкогольными напитками. Само здание будет торжественно украшено. Планируют закупить 46 цветочных букетов и композиций для декора. Кстати, перед праздником разошлют 400 открыток-приглашений, а также вручат 220 поздравительных открыток.

В расходы на День города и республики вошло и изготовление наград. Достойным гражданам вручат знаки «Почетный гражданин Казани» и знаки о внесении в Книгу Почета Казани.

А завершится праздник ярким пиротехническим зрелищем, для которого закупят 4,2 тыс. салютов и арендуют две баржи для их запуска.

Екатерина Аблаева