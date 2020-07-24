В ГИБДД Татарстана коронавирусом переболели 15 человек

Фото: ГИБДД РТ

В ГИБДД рассказали о работе сотрудников во время самоизоляции. По словам главного госавтоинспектора РТ Ленара Габдурахманова, несмотря на недовольство некоторых, принятые правительством меры будут исполняться.

— У нас с водителями замечательные отношения. Все понимают, что введенные ограничения — это не прихоть правительства РТ или сотрудников полиции. Я впервые в жизни столкнулся с пандемией, как и все мы. Думаю, те меры, которые принимались, позволили нам стабилизировать общую ситуацию по заболеваемости. Не всем это нравилось — мы все помним видео из соцсетей. Но пока все это действует (в такси, автобусах и так далее), мы будем требовать выполнения требований. Эти меры позволили гражданам не заражаться, — рассказал Габдурахманов.

В ГАИ коронавирусом переболело 15 человек.



— 1 590 человек — штат Госавтоинспекции, мы стояли на постах, у нас было много контактов. В Госавтоинспекции переболело 15 человек. Те средства защиты и то, что мы требовали от граждан, помогли нам, ГАИ в том числе, сохранить низкий уровень заболеваемости, — считает спикер.

Напомним, сотрудники ГИБДД проводили рейды по соблюдению режима самоизоляции.

