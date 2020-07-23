В Казани вынесли приговор управляющему КПК «Центральная сберкасса»

В Казани вынесли приговор 42-летнему бывшему председателю правления кредитных потребительских кооперативов «Центральная сберкасса» и «Центральная сберкасса 1». Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Суд признал виновным экономиста из Донецка Дмитрия Русанова в мошенничестве в особо крупном размере и совершении финансовых операций с деньгами, приобретенными в результате совершения преступления. Установлено, что Русанов обманул более 409 человек из Татарстана, Башкирии, Адыгеи и других регионов РФ. Сумма ущерба составила почти 160,5 млн рублей, из которых более 96 млн рублей мужчина легализовал, купив 42 единицы грузовых и легковых автомобилей и вагон-домов.



Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Татарстана.

После возбуждения уголовного дела «Центральная сберкасса» объявила о проведении торгов по продаже части имущества компании. С молотка ушли две квартиры в Крыму и права требования общей стоимостью 58,1 млн рублей.

