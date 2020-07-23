За ремонт дорог в татарстанском микрорайоне Манхеттен заплатят 4,9 миллиона рублей

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Ремонт дорог в микрорайоне Манхеттен села Большая Шильна Тукаевского района Татарстана обойдется в 4,9 млн рублей. Тендер опубликован сегодня на сайте госзакупок.

В документах сказано, что победитель аукциона должен разработать и уплотнить грунт, устроить подстилающие и выравнивающие слои оснований, устроить пароизоляцию из полиэтиленовой пленки, уложить арматурную металлическую сетку и устроить цементобетонное покрытие. На ул. Виноградную потратят 1,3 млн рублей, на ул. Надежды — 3 603 573 рублей.

Напомним, что по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Татарстане ежегодно планируется ремонтировать около 100 км дорог. К концу 2024 года доля соответствующих нормативным нормам автодорог должна увеличиться до 50%.