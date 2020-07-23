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Гендиректор Национального музея РТ Гульчачак Назипова примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

12:32, 23.07.2020 Мероприятие:  Online-конференция с генеральным директором Национального музея РТ Гульчачак Назиповой
Гендиректор Национального музея РТ Гульчачак Назипова примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

28 июля в 14.00 на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова.

Тезисы к обсуждению:

  • Выставка к 100-летию ТАССР — сроки, церемония открытия, особенности экскурсий и самые ценные экспонаты.
  • «Моабитские тетради» как особый экспонат.
  • Как молодые и дерзкие профессионалы разбивают стереотипы о типичных работниках музея.
  • Влияние пандемии на работу музея и посещаемости.
  • Что привлекает наибольшее внимание и интерес гостей — выставки, мастер-классы, праздники и акции (например, «Библионочь» или «Ночь музеев»), уличные реставрации исторических событий?

Вы можете задавать свои вопросы прямо сейчас в комментариях или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.

МероприятияOnline-конференции
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