28 июл 2020

Online-конференция с генеральным директором Национального музея РТ Гульчачак Назиповой

Online-конференция с генеральным директором Национального музея РТ Гульчачак Назиповой

28 июля в 14:00 на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова.

Тезисы к обсуждению:

  • Выставка к 100-летию ТАССР — сроки, церемония открытия, особенности экскурсий и самые ценные экспонаты;
  • «Моабитские тетради» как особый экспонат;
  • Как молодые и дерзкие профессионалы разбивают стереотипы о типичных работниках музея;
  • Влияние пандемии на работу музея и посещаемости;
  • Что привлекает наибольшее внимание и интерес гостей — выставки, мастер-классы, праздники и акции (например, Библионочь или Ночь музеев), уличные реставрации исторических событий?

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