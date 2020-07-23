За неделю чуть более 2 тысяч человек посетили Татарстан на водном транспорте

Фото: Речпорт

За неделю чуть более 2 тысяч человек посетили Татарстан на водном транспорте. Об этом на брифинге рассказала пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова. По ее словам, руководство республики заинтересовано наращивать туристическую отрасль.

Республика вошла в перечень регионов, после посещения которых люди могут получить компенсацию. Госкомитет по туризму РТ в ближайшие дни разъяснит условия предоставления компенсации, такое поручение дал президент республики, сообщила Лилия Галимова.

Напомним, что Татарстан вошел в список из 44 регионов, где прибывающие туристы смогут получить «кешбэк Мишустина».