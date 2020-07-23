В Казани 96-летней труженице тыла все-таки сделали ремонт

В доме труженицы тыла Екатерины Юровой, которая вышла с одиночным пикетом к зданию кабинета министров Татарстана, сделали ремонт. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.



В комнате ветерана работы уже завершены. Рабочие поклеили новые обои, натянули потолок, на полу постелили ламинат. Были преведены в порядок оконные откосы, заменена проводка, установлены новые выключатели и розетки. Сейчас завершаются работы на кухне и в ванной комнате.

Приобретение строительных материалов и выполнение ремонтных работ взяли на себя благотворители. Бабушка проживает в частном доме, поэтому проводить ремонт за счет бюджета является нарушением законодательства, отметили в мэрии.

Ранее труженица тыла и ветеран труда, 96-летняя Екатерина Федотовна Юрова вышла с одиночным пикетом к зданию кабмина РТ. Старушка с наградами и георгиевской ленточкой на груди сидела в кресле у двери административного здания с плакатом в голых руках (ни перчаток, ни варежек на бабушке не было).



