В Казани продают Конституцию 1957 года за 850 тысяч рублей

В Казани выставили на продажу издание Конституции СССР, выпущенное в 1957 году. Владелец просит за книгу 850 тысяч рублей.

Основной закон Советского Союза был некогда вынесен из Северо-Курильской библиотеки, следует из опубликованного на Avito объявления.

Напомним, что в апреле в России должно было пройти голосование по внесенным в Конституцию поправкам. Они добавили полномочия Госдуме и Совету Федерации, а также дали персонально Владимиру Путину право еще раз участвовать в выборах и стать президентом РФ уже в пятый раз.