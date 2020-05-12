Новости общества

05:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани продают Конституцию 1957 года за 850 тысяч рублей

04:26, 12.05.2020
В Казани продают Конституцию 1957 года за 850 тысяч рублей
Фото: prlib.ru

В Казани выставили на продажу издание Конституции СССР, выпущенное в 1957 году. Владелец просит за книгу 850 тысяч рублей.

Основной закон Советского Союза был некогда вынесен из Северо-Курильской библиотеки, следует из опубликованного на Avito объявления.

Напомним, что в апреле в России должно было пройти голосование по внесенным в Конституцию поправкам. Они добавили полномочия Госдуме и Совету Федерации, а также дали персонально Владимиру Путину право еще раз участвовать в выборах и стать президентом РФ уже в пятый раз.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров