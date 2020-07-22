«Рубин» — «Спартак»: Уремович сыграет в центре обороны вместо Сантоса

Стали известны стартовые составы команд на заключительный матч сезона-2019/20 между казанским «Рубином» и московским «Спартаком».

Леонид Слуцкий произвел ротацию в линии обороны казанцев. Так, впервые за долгое время Пабло Сантос остался на скамейке запасных, а его место в центре защиты занял Уремович. По краям сыграют Самошников и Зуев. В центре поля выйдет Йевтич.

Состав «Рубина»: Дюпин — Зуев, Уремович, Старфельт, Самошников — Коновалов, Абильдгор, Йевтич — Кварацхелия, Бакаев, Игнатьев.