Мишустин: число официально безработных выросло в 3,5 раза

Число официально безработных граждан в России выросло с начала пандемии в 3,5 раза. Об этом сегодня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с докладом в Госдуме.

Сейчас в России насчитывается около 3 млн безработных. Максимальное пособие по безработице получили те, кто потерял работу после 1 марта — это свыше 1 млн человек. Такую же помощь получили более 13 тыс. индивидуальных предпринимателей, вынужденных закрыть свое дело.



Ранее Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал просьбу президента Татарстана Рустама Минниханова о помощи в лечении детей, страдающих спинальной мышечной атрофией.