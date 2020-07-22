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Мишустин: число официально безработных выросло в 3,5 раза

10:38, 22.07.2020
Мишустин: число официально безработных выросло в 3,5 раза
Фото: kremlin.ru

Число официально безработных граждан в России выросло с начала пандемии в 3,5 раза. Об этом сегодня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с докладом в Госдуме.

Сейчас в России насчитывается около 3 млн безработных. Максимальное пособие по безработице получили те, кто потерял работу после 1 марта — это свыше 1 млн человек. Такую же помощь получили более 13 тыс. индивидуальных предпринимателей, вынужденных закрыть свое дело.

Ранее Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал просьбу президента Татарстана Рустама Минниханова о помощи в лечении детей, страдающих спинальной мышечной атрофией.

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