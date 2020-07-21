Фургал описал свое пребывание в СИЗО с помощью анекдота

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал о своем пребывании в СИЗО.

«Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: «Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть», — сказал он в разговоре с журналистом «МК».

Фургал добавил, что спит спокойно и совесть его не мучает, однако беспокоит предательство.

За время нахождения в «Лефортово» на его счет перевели около 27 тысяч рублей, а в СИЗО ему приходят посылки. Экс-губернатор пожаловался на то, что в изоляторе ему не хватает кипятильника и расчески.

Также Фургал рассказал, что недавно его перевели с первого этажа на четвертый и теперь у него появился доступ к телевизору.

Вчера президент России Владимир Путин отправил арестованного по подозрению в убийствах предпринимателей губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Глава государства назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

