Видео из соцсетей: в Казани столб упал на троллейбус
В Казани столб линии электропередач упал на двигающийся троллейбус. Видео инцидента выложено в соцсети.
Авария произошла на проспекте Ямашева. Предположительно, троллейбус задел провода, отчего опора ЛЭП рухнула прямо на него. После этого троллейбус проехал еще несколько метров. В это время начали искрить и загораться провода.
Также стоит отметить, что под столб едва не угодил велосипедист, двигавшийся по тротуару.
Информации о пострадавших пока нет.
Ранее в Казани столкнулись трамвай и троллейбус.ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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