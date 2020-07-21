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Видео из соцсетей: в Казани столб упал на троллейбус

14:28, 21.07.2020
Видео из соцсетей: в Казани столб упал на троллейбус
Фото: Пиксабей

В Казани столб линии электропередач упал на двигающийся троллейбус. Видео инцидента выложено в соцсети.

Авария произошла на проспекте Ямашева. Предположительно, троллейбус задел провода, отчего опора ЛЭП рухнула прямо на него. После этого троллейбус проехал еще несколько метров. В это время начали искрить и загораться провода.

Также стоит отметить, что под столб едва не угодил велосипедист, двигавшийся по тротуару.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее в Казани столкнулись трамвай и троллейбус.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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