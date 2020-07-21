В Казани значительно вырос спрос на стройматериалы

Казанцы активно строят дома и чинят квартиры. Аналитики «Авито» сообщают: востребованность стройматериалов летом 2020 года значительно выше, чем в прошлом году за тот же период, — спрос на эту категорию товаров в Казани вырос на 89%.

Тем не менее по сравнению с весенними месяцами спрос в июне-июле ниже на 6%. Отчасти это можно объяснить сезонностью: строительный период начинается как раз с потеплением. Повлияла и ситуация с коронавирусом, так как многим пришлось отложить отпуск, зато появилось время для ремонта.

Самый высокий спрос, по данным «Авито», наблюдается на категорию «Стройматериалы»: в Казани он вырос на 89%. 16% пользователей интересуются категорией «Инструменты» — это вторая по популярности категория. Казанцы интересуются ей на 80% больше, чем в прошлом году. Отмечается, что в 2020-м покупать инструменты выгоднее — в среднем инструменты подешевели на 3%.

Спрос на садовую технику в июне-июле 2020 года вырос в 2 раза. Аналитики «Авито» связывают это с отменой поездок за границу: теперь россияне проводят больше времени на дачах. К тому же многие работают удаленно и предпочитают делать это на природе. Летняя динамика снижается (по сравнению с периодом карантина), казанцы стали интересоваться садовой техникой на 42% меньше.

Для многих задачей в этот период стало облагораживание балкона, ведь это практически единственное для многих место для «прогулок». В Казани спрос на категорию «Окна и балконы» увеличился в 2,3 раза. Отмечается, что запрос на входные и межкомнатные двери в июне-июле 2020 года стал больше на 57% по сравнению с тем же периодом прошлого года.