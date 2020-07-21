Книгу председателя челнинского отделения Союза писателей Татарстана признали экстремистской

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Книгу председателя челнинского отделения Союза писателей РТ Вахита Имамова Верховный суд Татарстана признал экстремистским материалом.

По данным Chelny-biz.ru, под запрет попала одна из самых известных работ Имамова «Запрятанная история татар». Книга была издана в 1994 году и переведена на 12 языков.

В суд обратился заместитель прокурора республики. Экспертиза показала, что в произведении есть данные, влияющие на разжигание религиозной или межнациональной розни, и призывы к отделению Татарстана от России.

Суд иск поддержал и полностью удовлетворил. Решение Верховного суда вступило в силу.

Ранее Верховный суд Башкирии запретил деятельность общественной организации «Башкорт». Она признана судом экстремистской.

