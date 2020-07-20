Стали известны подробности создания «Центра управления регионом» в Татарстане

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в Татарстане появится новый проектный офис — «Центр управления регионом» на базе информационной системы «Народный контроль», которая была создана еще в 2012 году. В базе за все время ее существования опубликовано 290 тыс. заявок, 86% из которых были решены положительно.



Главная задача центра — совершенствовать применение информационных технологий при обработке обращений граждан. Руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров был назначен куратором проекта ЦУР. Уполномоченному по правам человека в РТ Сарие Сабурской предложено выполнять обязанности председателя. Сопредседателем должен стать начальник Информационно-аналитического управления президента республики Ленар Файзутдинов.

Распоряжение о создании ЦУР уже подписано президентом РТ Рустамом Миннихановым 18 июля. Напомним, что проект реализуется в рамках поручений президента РФ Владимира Путина, сформированных после заседания совета по развитию местного самоуправления.