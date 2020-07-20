За сброс неочищенных стоков в реку Шемелку татарстанскую компанию оштрафовали на 80 тыс. рублей

Инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ зафиксировали сброс неочищенных стоков в реку Шемелку.

С биологических очистных сооружений ЖК «Усадьба Царево» были взяты пробы. Были зафиксированы нарушения: по аммоний-иону и фосфат-иону — в 16 раз, по сульфитам — 1,5 раза, по цинку — в 2,4 раза, по марганцу — в 2,6 раза, сообщает Минэкологии РТ.



В отношении ООО «Энергоресурс» по данному делу составлен административный протокол (ч. 1 ст. 8.14 КоАп РФ) по нарушению правил водопользования при заборе воды и при сборе сточных вод в водные объекты, а также назначен штраф в размере 80 тысяч рублей. Чтобы проконтролировать повторный отбор проб и исполнения представления, в ближайшее время на место выедут экологи.

Нарушения, выявленные на реке Шемелке, должны быть устранены до 25 августа.