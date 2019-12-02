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Лионель Месси получил рекордный, шестой, «Золотой мяч»

23:48, 02.12.2019
Лионель Месси получил рекордный, шестой, «Золотой мяч»
Фото: скриншот

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил «Золотой мяч». Приз лучшему футболисту года вручает журнал France Football. Трансляцию ввел «Матч ТВ».

Месси получил награду в шестой раз, что является рекордом.

Второе место в голосовании занял форвард итальянского «Ювентуса» и сборной Аргентины Криштиану Роналду, третье — защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк.

Напомним, что в прошлом году «Золотой мяч» получил полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.

СпортФутбол
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