В Челнах росгвардейцы спасли запертого в машине на солнцепеке ребенка

Фото: Росгвардия РТ

В Челнах Росгвардейцы спасли 3-летнюю девочку, запертую в машине на солнцепеке. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Все произошло 16 июля на проспекте Усманова. Девушка обратилась к росгвардейцам за помощью. Она рассказала, что усадила девочку в детское кресло на заднем сидении автомобиля. Захлопнув дверь, она собиралась сесть за руль, но сработали замки, заперев в машине и ребенка, и ключи от автомобиля.



Сотрудники Россгвардии смогли подручными средствами открыть дверь автомобиля и вытащили измученную от духоты девочку. Они напоили ее водой, и, убедившись, что медицинская помощь не требуется, уехали.

Ранее Росгвардейцы задержали мужчину, который сначала разгуливал с топором по улице, пугая прохожих, а затем поджег дверь одной из квартир.

