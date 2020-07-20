Визовый центр Франции в Казани возобновил работу

Сегодня возобновил работу визовый центр Франции в Казани. Как сообщает «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на оператора центров компания VFS Global, в центре выдают паспорта и принимают документы для отдельных категорий виз.

Визовый центр в столице Татарстана работает по предварительной записи каждый понедельник с 9:00 до 14:00. На входе посетителям измеряют температуру.

«Кроме того, все сотрудники центра также соблюдают профилактические нормы безопасности, такие как дезинфекция поверхностей, скрининг температуры тела, использование дезинфекторов для рук, регулярное мытье рук, дистанция, и могут просить клиентов избегать скопления людей в центре», — сообщили в компании.

Также сегодня были открыты центры в Иркутске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Хабаровске, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Новосибирске, Перми, Самаре, Саратове, Уфе, Владивостоке и Екатеринбурге.