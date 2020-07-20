За полгода в Татарстане зарегистрировали более 27 тысяч преступлений

За первое полугодие 2020 года в Татарстане зарегистрировано 27 138 преступлений, раскрыто — 13 114. Об этом стало известно на расширенном заседании коллегии ведомства под председательством министра внутренних дел по Татарстану генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина. Также на заседании присутствовал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Хохорин отметил уменьшение числа зарегистрированных умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, краж и грабежей. Также министр сообщил, что удалось не допустить взрывного роста хулиганских и иных групповых преступных проявлений в среде несовершеннолетних, снизить их общественный резонанс, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее прокуратура Татарстана по итогам первого полугодия 2020 года констатировала, что в РТ сохраняется сложной криминогенная обстановка.