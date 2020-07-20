«Реальное время» объявляет фотомарафон в честь 100-летия ТАССР

Интернет-газета «Реальное время» объявляет старт народного фотомарафона в «Одноклассниках» к 100-летию Татарской АССР! Давайте вместе вспомним, каким был Татарстан еще совсем недавно!

Поделитесь в комментариях к этому посту любимой архивной фотографией вашего города или деревни, снятой в Татарстане, и расскажите нам немного о том, что изображено на фотографии. Также обязательно поставьте хештег #100леттасср.

Еженедельно мы будем публиковать на сайте самые интересные фотографии и истории участников фотомарафона. Расскажите и вы свою историю тысячам жителей Республики Татарстан!

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