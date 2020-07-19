В Челнах умер глава местной украинской общины, известный бизнесмен Василий Маньковский

Известный бизнесмен и глава украинской общины Набережных Челнов Василий Маньковский ушел из жизни в возрасте 70 лет. Он также являлся основатель и председатель совета директоров ООО «КОМ».

Маньковский родился 8 мая 1950 года в селе Крутые Кодымского района Одесской области. С с 1973 по 1990 год трудился водителем в Набережночелнинском ПАТП и инженером на КАМАЗе. Кроме того, он несколько лет работал представителем КАМАЗа в Болгарии.

После он создал собственное предприятие по производству коробок отбора мощности для спецавтомобилей, впоследствии — ООО «КОМ».

Как пишет «Татар-информ» как глава челнинской украинской общины Маньков в годы напряженной политической обстановки на Украине взял на себя значительную нагрузку по приему беженцев, оказанию помощи при оформлении документов и трудоустройстве своих земляков в Челнах. Кроме того, благодаря нему в Челнах стали ежегодно проводить дни украинской культуры.