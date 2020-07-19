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Муфтий Татарстана встретился с Артемом Здуновым в Махачкале

23:32, 19.07.2020
Муфтий Татарстана встретился с Артемом Здуновым в Махачкале
Фото: dumrt.ru

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин находится с рабочей поездкой в Дагестане. Там он провел встречу с премьер-министром Дагестана Артемом Здуновым, который ранее возглавлял министерство экономики РТ.

Глава ДУМ РТ и руководитель дагестанского правительства обсудили опыт двух республик в сфере государственно-конфессиональных отношений. Они поговорили о возможности обмена этим опытом, передает пресс-служба Духовного управления.

Также Камиль хазрат встретился с муфтием Дагестана Ахмадом хаджи.

Общество Татарстан
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