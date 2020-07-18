Корабль «Татарстан» задействовали во внезапной проверке российских войск

Корабль «Татарстан», входящий в Каспийскую флотилию, задействовали в проверке российских войск.

Накануне в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов по приказу верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина. В ходе внезапной проверки войск привлекли свыше 149 тыс. человек и более 26,8 тыс. единиц техники, задействовали 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего в боевую готовность привели 1,5 тысяч военнослужащих флотилии и 35 кораблей - помимо «Татарстана» малые ракетные и артиллерийские корабли «Астрахань», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала» и т.д., сообщает телеканал «Звезда».

В рамках проверки войск Западного военного округа были подняты по тревоге более 6 тысяч военнослужащих и около 600 единиц военной техники — танки Т-72Б3, ракетные системы залпового огня БМ-21 «Град», гаубицы 2С19 «Мста-С», бронетранспортеры БТР-82А и другие.

Сторожевой корабль «Татарстан» предназначен для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями, а также для уничтожения воздушных целей, в том числе низколетящих. В мирное время он служит для охраны морских границ и экономической зоны.