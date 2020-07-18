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В России предложили освободить от транспортного налога из-за простоя автомобиля

15:10, 18.07.2020
В России предложили освободить от транспортного налога из-за простоя автомобиля
Фото: realnoevremya.ru

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев. Об этом сообщает RT.

По мнению депутата, из-за некоторых причин - сложной поломки автомобиля или необходимости переезда в другой регион — россияне могут быть вынуждены не пользоваться личным транспортом на протяжении долгого времени. Но при этом они должны платить транспортный налог в полном размере.

Федоров предлагает освободить от налога о сдачей автономеров на безвозмездное хранение в ГИБДД.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25% в 2020 году.

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